Лидер поп-группы "Руки вверх!" Сергей Жуков в интервью для передачи "Цена красивой жизни" пожаловался на опухоль, которую не удалось удалить с первого раза.

Жуков пошутил, что ему "отрезали половину тела" после того, как во время выступления он ударился за кулисами и получил синяк. Травма превратилась в опухоль, и две операции не помогли.

За границей для Жукова приобрели медицинский аппарат, к которому музыкант был подключен два месяца. После этих процедур и третьей операции врачи удалили опухоль.

В 2018 году Сергей Жуков рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, однако не уточнял, чем именно болел.