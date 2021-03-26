"Отстраняли от партий и ролей": Волочкова подтвердила домогательства в Большом театре
Foto: Sputnik/Scanpix

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова подтвердила слова Николая Цискаридзе о домогательствах экс-худрука Большого театра Сергея Филина к балерине Анжелине Воронцовой.

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В разговоре с "Газетой.Ru" балерина также обвинила бывшее руководство театра в организации проституции среди балерин.

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что в театре "царят беспредел и коррупция", а девочек-балерин "превращают в проституток". По словам танцовщицы, это происходило еще в начале 2000-х, когда она была уволена из театра и выиграла против него суд. Также Волочкова рассказала о харассменте руководства в отношении балерин.

"И уже тогда я стала заложницей той ситуации, когда в репертуарную политику Большого театра стали вмешиваться деньги. Толстосумы приходили и говорили: "Вот эта мне дала и она будет танцевать, а эта не дала — гоните ее, — сказала Волочкова изданию. — После того, как мне удалось выиграть в суде у Большого театра, девочки из кордебалета рассказывали, какой в театре творится ужас и кошмар.

Олигархическая тусовка во главе с [Анатолием] Иксановым устраивала званые вечера, снимая дворцы и в Лондоне, и в Париже. Администрация театра загоняла балерин на эти тусовки, предупреждая, что у банкета будет "продолжение", и им предстоит обслуживать этих мужиков в постели. Когда девочки отказывались, их отстраняли от партий и ролей".

Волочкова сказала, что на ее просьбу обнародовать эту информацию и наказать обидчиков все девушки ответили: "Нет, мы боимся". Балерина отметила, что только она и Цискаридзе не испугались публично рассказать правду.

"Если руководство театра превратило артистов в беспомощных, трусливых и загнанных рабов, то мы это все может наблюдать в качестве исполнения", — подчеркнула она.

Кроме того, Волочкова рассказала о домогательствах к ней со стороны экс-руководителя балетной труппы Мариинского театра Махара Вазиева. По словам балерины, он выставил ей условия "личного и финансового характера".

"Мне было 18 лет, я не хотела с такого момента начинать свой путь и ответила отказом. Этот человек пытался превратить мою жизнь в кошмар, — призналась Волочкова. — Затем он поехал в Милан и возглавил там группу балета. И за то, что он приставал к балеринам там, профсоюз не допустил такого беспредела и выгнал его из театра. Ну а сейчас он пришел разваливать труппу Большого театра. Я уже рассказывала журналистам, как Вазиев подгонял девочек олигархам, построившим специальный отель (назовем его "бордель")".

Балерина добавила, что ей и Цискаридзе повезло застать в Большом театре период руководства Юрия Григоровича, когда там "царила творческая атмосфера и не было проституции".

Ранее Николай Цискаридзе в интервью для YouTube-шоу Василия Конова обвинил бывшего худрука театра Сергея Филина в преследовании балерины Анжелины Воронцовой. С ней Цискаридзе выступал в спектакле "Щелкунчик".

"Он [Филин] мне в лицо посмел сказать: "Ты же мальчик умный, посоветуй ей, чтобы она совершила определенные вещи, и у нее все сложится, — сообщил хореограф. — При нашей степени близости, которую мы друг другу позволяли (когда вы сидите рядом с человеком бок о бок, знаете друг про друга все и даже больше), я ему сказал: "С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно". Встал и ушел".

Конфликт танцовщика с Филиным начался в 2013 году после заявления балерины о домогательствах. Согласно Цискаридзе, в тот момент он прекратил общение с обидчиком девушки. Также он сообщил, что Воронцову стали открыто травить после слов о харассменте со стороны Филина. В связи с этим ей пришлось уйти из Большого театра .

"Девочка сказала все честно — ее чуть не убили, — сказал Цискаридзе. — Такое количество серости ненавидело ее за то, что она красавица и талант! Девушка, которую с 15 лет преследовал человек, унижал, на удивление это вынесла. Такое давление этот подонок на нее оказывал!"

Представители Большого театра не прокомментировали это заявление "Газете.Ru", сославшись на высокую занятость перед несколькими премьерами.

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