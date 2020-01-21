Оззи Осборн рассказал, что у него болезнь Паркинсона

Британский музыкант, один из основоложников "хеви-металла" Оззи Осборн рассказал, что борется с болезнью Паркинсона.

Фронтмен группы Black Sabbath узнал о своем диагнозе в феврале прошлого года. "Это был ужасно трудный период для нас всех, - заявил Осборн в интервью передаче Эй-би-си "Доброе утро, Америка", на которое он пришел вместе с женой, детьми и менеджером. - Перед Новым годом я дал последний концерт. Потом я неудачно упал. Пришлось делать операцию на шее, что отразилось на нервной системе".

И в конце концов ко всем бедам добавилась новость о болезни. "Это Паркинсон II типа, - рассказала жена певца Шэрон. - Разновидностей очень много. Это не далеко не смертный приговор, но он поражает определенные нервы".

Болезнь Паркинсона - нейродегенеративное заболевание, ведущее к прогрессирующему разрушению нервов. Оно считается неизлечимым.

Осборн отложил мировые гастроли и большую часть времени сейчас проводит дома.

Это резкая смена образа жизни после 50-летней активной карьеры в качестве рок-музыканта, героя семейного реалити-шоу вызвала подозрения публики, и певец вначале отрицал, что болен болезнью Паркинсона.

"Я плохо храню секреты", - сказал Осбор Эй-би-си.

Звездные диагнозы

За последние годы о своих заболеваниях рассказали канадский поп-певец Джастин Бибер, американская певица Леди Гага, победительница Евровидения Кончита Вурст.

В конце прошлого года певица Мадонна отменила несколько концертов гастрольного тура, сославшись на постоянные невыносимые боли. Она рассказала в "Инстаграме", что лечит колено, и опубликовала фотографии себя в ванне со льдом, но не объяснила характер травмы.