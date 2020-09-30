Пальцы, маски, цвет не тот: эксперт по этикету невысоко оценила стиль первых леди Франции и Латвии

29 сентября вечером в Латвию с официальным визитом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижитт.

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Прямо из аэропорта гости направились в Рижский замок, где прошла их встреча с президентом Латвии Эгилом Левитсом и его женой Андрой.

В условиях пандемии встреча прошла без рукопожатий, объятий и сдержанных поцелуев, а лица были спрятаны за защитными масками. Формальную атмосферу немного разрядило появление премьер-министра Кришьяниса Кариньша, которого Макрон знает уже давно и на вчерашней встрече немного дружески с ним "поболтал".

Сдержанно поприветствовали друг друга и первые леди. Андра Левита выбрала для мероприятия светло-розовый костюм и маску в тон. Брижитт Макрон пришла в бежевом костюме и белой маске.

Эксперт по этикету Айя Страутмане в разговоре с Delfi отметила, что впервые видит госпожу Макрон в одежде, длина и цвет которой полностью соответствуют ее возрасту и мерпориятию (обычно она выбирает юбки выше колен - прим.ред.).

Foto: DELFI

В адрес наряда первой леди Латвии Страутмане сделала комплимент с существенной оговоркой - розовый оттенок, считает эксперт, очень к лицу Андре Левите, но для официальных мероприятий он совершенно не годится.

Страутмане также несколько смутил один из снимков с мероприятия, где первая леди Франции что-то показывает в направлении лица своей латвийской коллеги. "На человека пальцем не показывают", - категорично заявила эксперт.

Foto: DELFI

Она также жестко высказалась и в адрес Андры Левиты, которая во время подписывания в гостевой книге и фотографирования сняла маску и на время убрала ее в сумочку. "Если используются маски, их не снимают и в клатч не кладут, - заявила эксперт. - Их просто выбрасывают в урну! И если весь визит проходит в масках, то и фотографироваться надо в них. Иначе какой смысл во всем этом протокольном пузыре".