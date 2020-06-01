Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон призналась, что до сих пор хранит купальный костюм, в котором снималась в телесериале "Спасатели Малибу" в 1990-х годах, сообщает Fox News.

В интервью для издания 52-летняя знаменитость заявила, что иногда пытается надеть свой фирменный красный купальник с высокими прорезями для ног. По словам Андерсон, спустя 23 года после съемок он все еще подходит ей по размеру, и она разгуливает в нем по гостиной.

"Он лежит в верхнем ящике моего комода! И он до сих пор мне как раз. Я иногда надеваю его, чтобы повеселить друзей", — призналась актриса.

В 1990-е годы Памела Андерсон снималась в американском телесериале "Спасатели Малибу", после чего ее признали одним из секс-символов США.