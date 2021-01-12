Памела Андерсон попросила Трампа помиловать Ассанжа
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Американская актриса Памела Андерсон обратилась к действующему президенту США Дональду Трампу с призывом о помиловании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает Fox News.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По ее словам, такое решение могло бы стать "смелым шагом со стороны президента Трампа".

Она также назвала вопрос помилования Ассанжа важным "для многих людей в мире, которым небезразлична свобода слова".

"Это помилование было бы ярким светом того, какой должна быть свобода; оно вдохновило бы целое поколение активистов продолжать делать важную работу и не молчать", — подчеркнула Андерсон.

Минюст США выдвинул против Ассанжа 18 уголовных обвинений. Всего австралийцу грозит до 175 лет тюрьмы.

Сейчас Ассанж находится в британской тюрьме. До этого 7 лет он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

0

Source

Tags

Джулиан Ассанж Памела Андерсон
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei