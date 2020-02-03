Памела Андерсон рассталась с мужем после 12 дней брака
Foto: Vida Press

Актриса и модель Памела Андерсон рассталась с продюсером Джоном Питерсом после 12 дней брака, пишет The Independent.

Отмечается, что пара не подавала документы для свидетельства о браке и решила взять перерыв в отношениях. Андерсон объяснила, что они с Питерсом должны оценить, что хотят от жизни и друг от друга.

О тайном замужестве актрисы стало известно 21 января. Закрытая свадебная церемония состоялась в Малибу. Знаменитости, которые встречались в середине 80-х годов, воссоединились несколько месяцев назад и держали свои отношения в секрете.

Для Андерсон брак с Питерсом стал пятым. Весной 2019 года артистка рассказала, что причиной ее развода с музыкантом Кидом Роком стал фильм "Борат". Рока разъярила сцена, в которой главный персонаж, казахстанский журналист Борат Сагдиев (Саша Барон Коэн), путешествующий по США, решает похитить Андерсон.

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