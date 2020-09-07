Памела Андерсон снова влюблена и счастлива
Foto: AP/Scanpix/LETA

Модель и актриса Памела Андерсон недолго была в одиночестве. Как пишет таблоид People, уже несколько месяцев у нее длится роман с телохранителем Дэном Хайхерстом.

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По словам источника издания, сохранившего анонимность, они вместе с начала пандемии. Отношения начались примерно семь месяцев спустя после развода Памелы с голливудским продюсером Джоном Питерсом. Брак с ним был рекордно коротким, он продлился всего 12 дней. Но, как рассказал в СМИ экс-супруг телезвезды, за это время он успел оплатить долги Андерсон и обновил ее гардероб.

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