Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз - за своего телохранителя
Foto: Vida Press

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз. Избранником знаменитости стал ее телохранитель Дэн Хейхерст. Об этом актриса сообщила изданию Daily Mail.

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Как рассказала 53-летняя Андерсон, с будущим мужем она познакомилась в начале 2020 года. С того момента они постоянно проводили время вместе и полюбили друг друга, находясь в самоизоляции.

Приватная свадьба состоялась в канун Рождества на территории загородного поместья Андерсон на острове Ванкувер, Канада. Новобрачные отказались от пышного празднования в пользу скромной церемонии без участия шафера, подружек невесты, друзей и гостей. "Я именно там, где мне нужно быть, — в объятиях человека, который меня искренне любит", — сказала Памела Андерсон.

Ранее Памела Андерсон заявила, что больше не будет создавать посты в Instagram, Facebook и Twitter. Свое решение знаменитость объяснила тем, что социальные сети являются средством контроля над разумом людей. Свой пост актриса сопроводила хештегами "сбитая с толку толпа", "жизнь" и "свобода".

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Source

Lenta.ru

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