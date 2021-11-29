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Известность пришла к Градскому на рубеже 1970-х
Памяти Александра Градского. Певец и композитор стоял у истоков советской и российской рок-музыки
Foto: Kadrs no video

В Москве на 73 году скончался народный артист России, певец и композитор Александр Градский. Он по праву считается одним из основоположников российской рок-музыки, который создал одну из первых советских рок-групп, а начиная с 1970-х стал всенародной звездой, популярность которой не померкла и спустя много лет после распада СССР — так современная аудитория прекрасно знает его по участию в хитовом российском телепроекте "Голос". "Лента.ру" рассказывает о карьере артиста и вспоминает его самые главные песни.

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На состоянии здоровья Градского сказался перенесенный коронавирус

Музыкант был госпитализирован с инсультом в пятницу, 26 ноября, и находился в реанимации, где за его жизнь боролись врачи. Спустя двое суток, в ночь на воскресенье, 28 ноября, не приходя в сознание, Градский скончался на 73-м году жизни. Сообщается также, что на здоровье композитора повлиял перенесенный им в сентябре коронавирус. После болезни Градский жаловался на плохое самочувствие, боли в ногах и практически не вставал.

В конце октября Градский трижды вызывал на дом скорую помощь. В один из дней бригада медиков посещала его дважды. "У Градского было давление 80 на 60, но он категорически не хотел ехать в больницу. Артист пользовался кислородным концентратором дома", — рассказали источники о последних месяцах жизни певца.

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Известность пришла к Градскому на рубеже 1970-х
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