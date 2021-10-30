Пандемия не помеха. Машины, бриллианты и элитная недвижимость: на что российские звезды тратят деньги

Многие артисты, несмотря на отмены концертов и ограничения из-за пандемии продолжают зарабатывать деньги. Они выступают по телевидению, продают рекламу или ищут другие варианты заработка в интернете. Естественно, звезды продолжают и тратить деньги, не афишируя свои расходы, чтобы не раздражать поклонников. Но большие траты скрыть сложно.

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Кто из российских звезд в этом сезоне тратил большие деньги, выяснила "Комсомольская правда".

У всех разные финансовые замашки. Например, Моргенштерн и Шаляпин покупают дома, тиктокер Даня Милохин купил дорогую машину, а Дмитрий Шепелев — квартиру в центре Москвы. Кроме того, ведущий накопил на учебу в итальянской кулинарной школе Ники Белоцерковской почти 23 тысячи евро. У певицы Веры Брежневой и ведущей и журналистки Ксении Собчак этой осенью в коллекции появились новые бриллианты.

