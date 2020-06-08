Российский актер Алексей Панин, известный многочисленными скандалами, стал виновником неприятного инцидента во время церемонии прощания с Михаилом Кокшеновым, пишет "Комсомольская правда". Сам артист все обвинения отрицает.

Как сообщает издание, Панин позволил себе несколько неуместных высказываний. Сначала он заметил, что на церемонии журналистов больше, чем друзей. Затем заявил, что Кокшенов был очень плохим режиссером и "деревянным" актером. После этого его попросили покинуть ритуальный зал. По данным "КП", актер даже употребил ненормативную лексику.

Позднее Панин стал отрицать, что вел себя неподобающе. "Все это выдумки! Ничего не говорил. Раздули опять скандал. Я стоял у урны рядом с врачом Михаила Михайловича. Простился. Теперь еду домой", - заявил актер.