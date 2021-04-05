В США выставили на продажу ярко-красную гитару Элвиса Пресли — Hagstrom Viking II за 250 тысяч долларов. На ней он отыграл свое легендарное телешоу "68 Comeback Special" в 1968 году.

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Продаются на аукционах иногда и вещи российских музыкантов. Какие именно, рассказывает "Газета.Ru".

Паспорт Виктора Цоя

В 2018 году на аукционе "Литфонд" продали личные вещи Виктора Цоя: от паспорта певца за 9 млн рублей (102 тыс. евро) до номерного знака "Москвича", на котором в 1990 году он разбился, — за 2 млн рублей (22,6 тыс. евро). Кроме того, на торги выставлялось свидетельство о смерти лидера группы "Кино" (приблизительная оценка стоимости составляла 2,5 млн рублей - 28,3 тыс. евро) и его рисунок на записке, адресованный Вячеславу Бутусову. Правда, продать их не удалось. В отношении подлинности предметов возникали вопросы: так, президент Петербургского рок-клуба Андрей Бурлак утверждал, что выставленная на торги анкета Цоя на вступление в клуб не могла быть подлинной, поскольку настоящий документ с подписью музыканта якобы находится у него дома. Отец Цоя Роберт назвал историю с продажей паспорта сына "чистым блефом". В ответ глава аукциона Сергей Бурмистров заявил, что вещи, в которых есть "хотя бы капля неуверенности", на торги не выставляются.

Рокеры и благотворительность

В 2016 году российские рокеры поучаствовали в благотворительном аукционе в Петербурге. Самым дорогим лотом стала гитара Владимира Шахрина с автографами группы "Чайф", на которой он играл больше 15 лет, — ее продали за 130 тыс. рублей (1,5 тыс. евро). На аукционе можно было и приодеться: так, Борис Гребенщиков пожертвовал для благотворительности свою рубашку (за 60 тыс. рублей - 680 евро). За 15 тыс. рублей (170 евро) были выставлены также концертная рубашка Леонида Федорова, сценический костюм Светланы Сургановой, гитарный ремень ДДТ с автографом Юрия Шевчука, концертная шляпа Армена Григоряна с автографом и концертные штаны Ильи Черта для боевых искусств, в которых он отыграл сотню концертов.

Картины Андрея Макаревича

Картины художника Марка Шагала и музыканта Андрея Макаревич на одном аукционе: в 2016 году лидер группы "Машина времени" передал Российскому еврейскому конгрессу (РЕК) две работы в рамках торгов, приуроченных к празднику Пурим. За все картины организаторы вечера выручили 750 тыс. рублей (8,5 тыс. евро) и направили деньги малоимущим семьям.

Ранее Макаревич уже участвовал в благотворительных аукционах в качестве художника: в 2010 году он выставил на торги несколько своих рисунков, средства с продажи которых пошли на поддержку приютов для бездомных животных. Пресс-секретарь группы "Машина времени" Антон Чернин обратил внимание на то, что российские музыканты вообще изредка продают на аукционах свои инструменты.

"Изредка на благотворительные цели музыканты продают свои инструменты. Но это единичные случаи. У нас в стране эта культура не развита. Музыканты в основном использует все свои инструменты для записи и концертов и не хотят с ними расставаться", — заметил Чернин.

Последнее стихотворение Высоцкого

В 2015 году черновик последнего стихотворения Владимира Высоцкого, посвященного Марине Влади, стал самым дорогим лотом аукциона, на котором продавались вещи из личной коллекции актрисы. Стихотворение, записанное на двух сторонах бланка парижского туристического агентства, поэт сочинил 11 июня 1980 года, за полтора месяца до своей смерти. Начальная цена лота парижского аукционного дома Drouot составляла 10-15 тыс. евро, но в итоге черновик был продан за 200 тыс. евро. Вторым по стоимости лотом аукциона стала посмертная маска Высоцкого, проданная за 55 тыс. евро.

Платье Жанны Фриске

В марте этого года благотворительный фонд имени Жанны Фриске выставил на аукцион платье певицы, в котором она блистала на красной дорожке премии MTV в 2008 году. Стартовая цена главного лота составила 100 тыс. рублей (1,1 тыс. евро), однако в итоге он так и не был продан. По словам отца Фриске Владимира, наряд дочери можно будет приобрести позднее на онлайн-аукционе.

Постельное белье Фараона

В 2018 году гостиница в Серпухове продемонстрировала, как правильно зарабатывать деньги. Ее представители выставили на аукцион в соцсетях постельное белье из номера, в котором останавливался рэпер Фараон (Глеб Голубин). Первые ставки были в районе 500 рублей (5,5 евро), позже пользователи предлагали уже 1 млн рублей (11,3 тыс. евро), но предупреждали, что это шутка. Последняя ставка в комментариях к посту о продаже была 550 тыс. рублей (6,2 тыс. евро). Сам Фараон поблагодарил СММщиков гостиницы за хорошее чувство юмора, а те, в свою очередь, попросили шутников в комментариях расходиться.