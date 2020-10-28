Павел Прилучный расстался с любовницей и захотел вернуться к бывшей жене
Foto: Privātais arhīvs

Российский актер Павел Прилучный расстался со своей любовницей и коллегой по цеху, Мирославой Карпович, и захотел вернуться к жене. Однако он не знает, как это сделать. Об этом пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на коллег артиста.

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Как сообщает издание, Карпович тяжело переживает разрыв. Причиной расставания, по версии знакомых актрисы, могла стать фотосессия звезды "Папиных дочек" в свадебном платье и слухи о грядущей женитьбе пары, которые распускало окружение артистки.

При этом после разрыва с женой Агатой Муцениеце Прилучный и Карпович переехали из дома, в котором актер жил с семьей. Однако, по версии друзей Прилучного, особняк артиста сейчас выставлен на торги. Пара покупала его за 180 миллионов, однако выплатить за него осталось еще порядка 70 миллионов рублей. А жил актер со своей новой пассией в доме друзей.

Ранее сообщалось, что Павел Прилучный, находясь в браке с актрисой Агатой Муцениеце, одновременно встречался с двумя другими артистками — Мирославой Карпович и Юлией Франц. При этом, по словам друзей артиста, Франц "в какой-то момент утомилась от "четырехугольника" и сама ретировалась из этих странных отношений".

Прилучный и Муцениеце официально развелись в июне. В апреле актриса в слезах рассказала о бытовом насилии и пьянстве мужа в период самоизоляции.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Агата Муцениеце Павел Прилучный
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