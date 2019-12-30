Печальное зрелище: музыкальный критик заявил, что Ротару и Пугачева вызывают у него жалость
Foto: Vida Press

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что некоторые артисты, в частности Алла Пугачева, выступая на сцене, показывают "очень печальное зрелище".

Об этом он сказал в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ. По словам Соседова, концерты Пугачевой, а также выступления таких артистов, как София Ротару, Николай Носков, "вызывают у него жалость".

"Мы видим немощь этих людей. Пугачева, извините, еле дышит, когда стоит на сцене. Это невозможно смотреть. Я вижу эфиры, трейлеры, интервью каналам – она еле стоит," — сказал Соседов.

Он отметил, что артист не должен "выходить на сцену немощным", а обязан быть "в лучшей форме".

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