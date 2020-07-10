Пелагея лукавит. Адвокат Телегина раскрыла детали скандального развода

Адвокат Марианна Мировая, представляющая в процессе о разводе и разделе имущества Ивана Телегина, впервые прокомментировала происходящее и опровергла заявления представителей Пелагеи.

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Как пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на слова юриста, Телегин изначально был готов выплачивать алименты для содержания дочери Таисии в размере четверти доходов. Однако в связи с публикацией недостоверной, по словам адвоката, информации, представители Телегина решили прокомментировать ситуацию, которую до последнего надеялись решить в ходе переговоров.

Как заявила Марианна Мировая, Телегин не отказывался от общения с дочерью, однако столкнулся с препятствиями со стороны Пелагеи. "Иван, как помогал, так и помогает, - цитирует адвоката "КП". - Он очень трепетно относится к Таисии и переживает, что не может с ней видеться. Сейчас мама заняла позицию оградить отца от общения с ребенком, предложив ему общаться только с помощью видеосвязи по FaceTime".

Она отмечает, что по поводу алиментов у супругов достигнута договоренность, а вот раздел имущества грозит превратиться в настоящую битву. "Московская квартира была куплена в браке, и кроме нее, предстояло разделить два машиноместа, автомобиль "Бентли" и земельный участок с домом, который супруги приобретали в ипотеку, - поясняет адвокат. - Иван предложил Пелагее выбрать, какое имущество она хочет оставить. Певица попросила квартиру и два машиноместа, Ивану же оставался дом. Именно такой раздел мы и предложили впоследствии на судебном заседании. Хочу заметить, что при таком варианте Пелагея получит имущество, многократно превышающее по стоимости то, что остается Ивану Телегину".

Оставшийся спортсмену дом, отмечает издание, пока не достроен, к тому же ипотека на него все еще не выплачена, и эти расходы на себя взял Иван Телегин.

По мнению юриста, позиция Пелагеи относительно мирного урегулирования всех вопросов изменилась в связи со сменой ее представителей, избравших другую тактику.

"За эти месяцы у Пелагеи сменилось, минимум, три представителя, и ее интересы сейчас представляет юрист, который, по нашему мнению, и предложил идею нового раздела, - пояснила "КП" Марианна Мировая. - Как нам кажется, представители артистки пытаются вывести из состава совместно нажитого имущества общую квартиру. Думаю, именно поэтому Пелагея в последний момент уклонилась от подписания подготовленных документов по разделу имущества и в нарушение ранее достигнутых договоренностей обратилась в суд. Она и ее представители понимали, что вопрос о разделе совместно нажитого имущества непременно возникнет - это обязательная процедура. И сейчас иск о разделе намеренно комментируют как агрессивное поведение Ивана Телегина. Но Пелагея лукавит, что не имела намерений делить имущество, и ее нынешняя позиция по делу это доказывает".

Изданию стало известно, что сейчас интересы Пелагеи представляет юрист Филипп Рябченко, который несколько лет назад участвовал в процессе развода миллиардера Владимира Потанина, представляя супругу бизнесмена.

Адвокат Телегина также отметила, что первоначальный вариант соглашения максимально защищал интересы Пелагеи и их общей дочери. "При этом варианте Иван полностью берет на себя выплату кредита, оставляя супруге достойное материальное обеспечение и более ликвидное имущество, превышающее на десятки миллионов рублей часть имущества Ивана Телегина, остающегося ему после развода", - заявила Мировая.