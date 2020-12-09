Пелагея официально развелась с Иваном Телегиным, но продолжит делить имущество
Foto: Privātais arhīvs

Российская певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин больше не муж и жена, сообщает StarHit. Начавшийся еще весной бракоразводный процесс завершен, однако бывшим супругам еще предстоит раздел имущества.

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Сообщается, что слушание проходило в закрытом режиме, на нем присутствовали только адвокаты сторон.

Суд постановил, что Телегин будет выплачивать четверть своих доходов на содержание дочери Таисии, которой в январе исполнится 4 года.

А вот о разделе совместного имущества экс-супругам договориться пока не удалось, дело будет рассматривать суд. Первое заседание пройдет 29 декабря. Как предполагает издание, процесс будет долгим - паре предстоит делить многочисленные счета и недвижимость. Кроме того, по словам юридических представителей Пелагеи, у них есть основания подозревать Телегина в сокрытии части имущества. "Помимо этого, мы будем возражать против раздела квартиры, подаренной мамой Пелагеи. Закрыть процесс предложил Иван, Пелагее нечего скрывать. Она не претендовала ни на что и подала только на развод и алименты. Потому что Телегин не торопился разводиться и не помогал дочери. Если бы он не подал иск на раздел имущества, все бы быстро закончилось", - цитирует адвоката StarHit.

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