Певцу Александру Серову прострелили ногу во время драки в кафе

Народный артист России Александр Серов заявил, что ему прострелили ногу в ходе драки в кафе в Подмосковье, пишет Starhit.

Серов выпивал в заведении с приятелями, между ними и гостями за соседним столом завязался конфликт. "Началась потасовка — вышли на улицу поговорить, разобраться, так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет, и он выстрелил мне в ногу", — поведал таблоиду артист.

Певец был госпитализирован в институт хирургии имени Вишневского, где ему извлекли пулю из ноги. "Вытащили пулю, все обработали. Правда, теперь я прихрамываю", — пожаловался Серов.

Артист добавил, что находится под надзором врачей, а в полицию обращаться не стал: "Какой суд, о чем речь? Они дали деру врассыпную! Я думаю, туда даже полиция не приезжала".

68-летний Александр Серов — исполнитель таких песен, как "Ты меня любишь", "Как быть", "Мадонна", "Я люблю тебя до слез" и "Звездопад". Звание народного артиста России певец получил в 2004 году.