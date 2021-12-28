Певец Дима Билан заявил, что врач диагностировал у него алкоголизм

Российский певец Дима Билан рассказал о своих проблемах с алкоголем. Эстрадный артист поделился этим в YouTube-шоу "Осторожно, Собчак".

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В ходе интервью с журналисткой Ксенией Собчак 40-летний исполнитель признался, что врач диагностировал у него алкоголизм. "Да, я выпиваю. Но мое лицо говорит о том, что я выпиваю немного. Я, к сожалению, имею такую проблему, признаюсь тебе только... Я не могу остановиться, когда выпиваю", — заявил Билан.

Он подчеркнул, что испытывает трудности с алкоголем около четырех лет. По его словам, злоупотребления спиртными напитками случаются у него примерно раз в два месяца.

В конце ноября казахстанский блогер Биржан Ашим выложил на своей странице видео выступающего на свадьбе в нетрезвом виде Билана. Он назвал музыканта "обдолбанным" и заявил, что Билан был пьян. Артист с трудом разговаривал с публикой и не попадал в такт мелодии. После концерта исполнитель обратился к фанатам, попросил у них прощения и расплакался.