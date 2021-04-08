Певец Шура потерял вставные зубы и 40 килограммов
Foto: instagram.com/shuramedvedev

Российский певец Шура рассказал, как потерял вставные зубы и 40 килограммов.

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Как сообщает Пятый канал, артист пояснил, что остался без зубов из-за ошибки стоматологов, в связи с чем не может нормально есть. Он питается детскими продуктами и йогуртами. По словам исполнителя, в таком состоянии он провел уже целый год. В апреле он планирует вставить новые зубы.

"В этот день будет праздник. Я пойду в ресторан и закажу вот такой себе мяса кусок. Я так мяса хочу, уже не могу", — сказал Шура.

Он отметил, что в настоящее время весит около 70 килограммов и носит одежду 38 размера. По словам певца, такая же фигура у него была 25 лет назад.

В марте 2020 года сообщалось, что Шуру экстренно прооперировали из-за обнаруженной в желудке грыжи. Как пояснили врачи, она могла появиться из-за лишнего веса. Тогда специалисты посоветовали певцу похудеть на 30-40 килограммов.

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Source

Lenta.ru

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