Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

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Исполнительница соблюдала режим строгой самоизоляции в течение трех месяцев и необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения, уточняет портал dni.ru. Ее состояние оценивается как "серьезное, но не безнадежное".

В мае Цой обвинили в живодерстве из-за швыряния кота. В ролике можно увидеть, как артистка подбрасывает питомца, но не может его поймать, и кот падает на землю.

49-летняя Анита Цой — российская певица корейского происхождения. Она начала музыкальную карьеру в 1986-м и с тех пор выпустила восемь сольных альбомов.