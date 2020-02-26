Певица Даффи рассказала, что ее похитили и изнасиловали
Foto: Vida Press

Обладательница премии "Грэмми" певица Даффи рассказала, что ее похитили, накачали наркотиками и изнасиловали. Она пообещала опубликовать интервью с подробностями своей истории в ближайшее время.

"Пожалуйста, поверьте - сейчас я ОК и в безопасности. Меня удерживали против воли, насиловали и накачали наркотиками", - написала написала 35-летняя певица из Уэльса на своей странице в "Инстаграме".

"Конечно, я выжила. Мне потребовалось время, чтобы восстановиться. Об этом не легко рассказывать. Но сейчас я могу сказать, что после тысяч и тысяч дней, которые я посвятила попыткам вновь почувствовать солнечный свет в моем сердце, солнце все же воссияло", - написала она в своем официальном аккаунте в соцсети.

Эйми Энн Даффи родилась в графстве Гуинет на севере Уэльса. Даффи было 23 года, когда ее дебютный альбом Rockferry взлетел на вершины мировых чартов и занял первое место по продажам в Британии в 2008 году. Он получил статус семикратного платинового диска и принес певице "Грэмми" и премию Brit Awards в трех номинациях.

Она выпустила еще одну запись в 2010 году, однако на протяжении последних лет практически не появлялась на публике.

"Вы не представляете, сколько времени я решалась написать это. Не до конца понимаю, почему сейчас - правильный момент", - написала Даффи во вторник.

"Многие из вас недоумевают, что случилось со мной, куда я пропала и почему. Со мной связался журналист, он нашел способ выйти со мной на связь, и я все ему рассказала прошлым летом", - добавила она.

Певица добавила, что не хотела выражать свою боль в музыке. "Я не хотела показывать миру печаль в моих глазах. Я спрашивала себя: как я могу петь из глубины сердца, если оно разбито?".

Даффи добавила, что в течение ближайших дней она выпустит интервью. Она поблагодарила поклонников за поддержку.

Би-би-си обратилась к певице, чтобы уточнить детали описанных ею событий, и ожидает ответа.

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BBC News Русская служба

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BBC News Русская служба
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