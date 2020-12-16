Американская певица Лана Дель Рей выйдет замуж за музыканта Клэйтона Джонсона. Пара обручилась после полугода отношений, сообщает портал US Weekly.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Фанаты 35-летней артистки заметили обручальное кольцо у нее на пальце во время появления Дель Рей на вечернем шоу Джимми Фэллона 14 декабря. Источник также подтвердил журналистам эту информацию, заявив, что 31-летний Джонсон сделал певице предложение совсем недавно.

Представитель Дель Рей отказался комментировать произошедшее.

В марте певица рассталась с 46-летним полицейским Шоном Ларкиным, с которым встречалась с 2019 года.