instagram.com/maksimartist
Foto: instagram.com/maksimartist

Российскую певицу МакSим (Марина Абросимова) была госпитализирована в тяжелом состоянии и берет творческий отпуск на неопределенный срок.

Менеджер артистки Маргарита Соколова рассказала о состоянии здоровья исполнительницы в беседе с телеканалом "360". По ее словам, у артистки есть проблемы с сосудами головного мозга, а также ушибы позвоночника. Она уточнила, что конкретного диагноза врачи не поставили.

"Произошло обострение: мы только начали работать, ей казалось, что все хорошо. Сейчас у нее появились осложнения", — сказала Соколова. Она добавила, что певица не может спать из-за головной боли. Также МакSим страдает от болей в ногах.

Врачи порекомендовали исполнительнице прекратить концертную деятельность. По словам Соколовой, они рассчитывают, что певица сможет продолжить музыкальную карьеру через год.

1 февраля сообщалось, что певица приостановила музыкальную карьеру. По словам менеджера, это связано с проблемами со здоровьем. Артистка получила травмы в автоаварии в 2019 году.

23 апреля 2019 года стало известно, что Абросимова попала в ДТП за рубежом по пути в аэропорт. Причиной аварии стало пробитое колесо. Утверждалось, что в результате МакSим перенесла краткосрочную потерю памяти.

МакSим — 36-летняя певица из Казани. В ее дискографии шесть студийных альбомов. Последняя пластинка "Полигамность" вышла в 2018 году. Два года (2008 — 2010 годы) была в браке со звукорежиссером Алексеем Луговцевым, от которого родила дочь Александру. В 2014-м певица родила дочь Марию от бизнесмена Антона Петрова, но их отношения распались год спустя.

Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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