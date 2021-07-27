Певица МакSим пришла в сознание, но о выздоровлении говорить рано

Российская поп-певица МакSим (Марина Абросимова) пришла в сознание после длительной комы. Состояние певицы все еще оценивается как стабильно тяжелое.
Отмечается, что врачи вывели артистку из медикаментозного сна, чтобы проверить, сумеет ли она дышать самостоятельно. Исполнительница оказалась в состоянии дышать и смогла общаться с медиками жестами. Ее перевели на аппарат вспомогательной вентиляции легких и на новую схему лечения антибиотиками. Несмотря на то что МакSим вывели из состояния седации, о полном выздоровлении певицы речи еще не идет.
Представительница артистки Яна Богушевская рассказала, что вывод исполнительницы из медикаментозного сна нельзя назвать новостью. "Врачи сами дозируют количество седативного препарата. Иногда Марина в сознании, иногда ее снова погружают в медикаментозный сон", — пояснила она.
О том, что артистку положили в больницу, стало известно 16 июня. В соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным. Позже МакSим госпитализировали с 40-процентным поражением легких, ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.