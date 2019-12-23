Российская певица Нюша (Анна Шурочкина) шокировала выбором имени для своей дочери.

Девочка родилась в ноябре прошлого года и до недавнего времени скрывала лицо и имя ребенка, хотя фотографии в соцсетях все же публиковала. Но на днях в интервью журналу Hello! она раскрыла семейные секреты.

"Знакомьтесь, моя дочь — Симба", — заявила певица. В комментариях к посту в профиле издания, где анонсируется номер с интервью, люди с недоумением высказываются об имени девочки. Комментаторы вспомнили Тимона и Пумбу (персонажи диснеевского "Короля-льва", в котором главный герой носил имя Симба), Чунга-Чагу и клички домашних животных своих друзей и родни, а также посочувствовали ребенку, которого с таким именем может ждать непростое будущее:

"Симба Игоревна? Да, тяжеловато девочке в школе будет";

"Что, реально Симба? Хорошо, что не Чунга-Чанга";

"Симба? Я извиняюсь, у моей сестры так собачку зовут".

Другие, впрочем, предположили, что так родители - Нюша и ее супруг Игорь Сивов - называют дочку дома, а на самом деле дали ребенку более традиционное имя. Например, Серафима.