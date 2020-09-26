Певица Пелагея запретила хоккеисту Ивану Телегину видеться с дочерью
Foto: Privātais arhīvs

Российская певица Пелагея запретила своему бывшему мужу, хоккеисту Ивану Телегину видеться с их дочерью Таисией. Об этом сообщает РИА Новости.

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Адвокат нападающего ЦСКА Марианна Мировая рассказала, что 25 сентября состоялось очередное заседание по бракоразводному процессу между ее клиентом и артисткой. "Иван по-прежнему не видится с дочерью. Мама запрещает. Мы пытаемся мирно договориться со второй стороной и решить вопрос с ребенком".

Уточняется, что судья взяла паузу в рассмотрении дела до 19 октября.

Пелагея вышла замуж за Телегина в 2016 году. Через год у пары родилась дочь Таисия. До этого артистка с 2010 по 2012 год была замужем за режиссером Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем.

О расставании пары стало известно 26 декабря 2019 года. Певица заявила, что решила сделать официальное заявление из-за сплетен и слухов, которые появились в интернете.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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