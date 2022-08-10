Певица Рита Ора тайно вышла замуж за режиссера Тайка Вайтити

Популярная британская певица Рита Ора и новозеландский кинорежиссер Тайка Вайтити тайно поженились, сообщают западные СМИ. Пара объявила о помолвке в начале июня, а сама свадьба состоялась в Лондоне, вероятно, 5 августа.

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В субботу, 6 августа, Рита Ора выложила на своей страничке в Instagram несколько фотографий, на которых на ее пальце хорошо видно новое обручальное кольцо. Сами молодожены не прокомментировали факт бракосочетания, но близкие к паре люди подтвердили, что свадьба состоялась в очень узком кругу.

Стало известно, что артистка добавила к своей фамилии фамилию мужа и теперь она Рита Вайтити Ора. Также информатор сообщил, что, вероятно, будет еще устроено масштабное свадебное торжество, но ни при каких обстоятельствах на него не будут приглашены СМИ.

У Риты Оры за спиной несколько отношений с представителями музыкальной индустрии. В 2021 году она познакомилась с режиссером Вайтити. Это первый брак для 31-летней Оры, но 46-летний Тайка ранее была женат за кинопродюсере Челси Уинстенли; этот брак продлился семь лет и распался в 2018 году. От этого брака у Вайити есть две дочери.

Тайка Вайтити известен такими фильмами и сериалами, как "Реальные упыри", "Тор: Рагнарек", "Кролик Джоджо", "Мандалорец". За сценарий к военной драме "Кролик Джоджо" он получил премии "Оскар" и BAFTA. Новый фильм режиссера "Тор: Любовь и гром", вышедший на экраны месяц назад, собрал в мировом прокате уже 700 млн. долларов при бюджете 250 млн. долларов.