Певица Тейлор Свифт собирается выйти замуж

Американская певица Тейлор Свифт помолвлена ​​с английским актером и моделью Джо Элвином, сообщает таблоид The Sun. Вместе эта парочка уже последние пять лет.

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О помолвке и предстоящей свадьбе 32-летняя певица сообщила только своим близким, однако новость все же дошла и до таблоидов. Один из информированных источников рассказал The Sun следующее: "В основном, о помолвке знают только их семьи и близкие друзья. Все поклялись молчать". Певица не сообщила об этом даже своему творческому коллективу. Как узнали журналисты, Свифт специально снимает "потрясающие помолвочное кольцо" на людях, чтобы избежать слухов.

Актер и певица начали тайно встречаться около пяти лет тому назад. Несмотря на то, что их отношения уже ни для кого не секрет, звезды по-прежнему стараются не афишировать свою личную жизнь. Они даже ни разу не выходили вместе на красную дорожку. Журналисты предположили, что их свадьба также состоится тайно в кругу самых близких.

31-летний Элвин неоднократно подчеркивал в СМИ, что предпочитает говорить о своей работе, а не о личной жизни. У Свифт также есть подобное отношение к прессе: "Я не могу контролировать, появится ли завтра в СМИ еще один странный заголовок о нас".