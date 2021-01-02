Певица Валерия стала бабушкой
Foto: Instagram.com/valeriya/

Певица Валерия стала бабушкой 1 января 2021 года. Об этом она написала в своем Instagram.

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Молодыми родителями стали сын певицы Арсений Шульгин и его супруга Лиана Шульгина, свадьба которых прошла в августе 2020 года.

"Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье", — написала Валерия.

Она также добавила, что "эта новогодняя ночь была поистине волшебной".

Позднее Лиана Шульгина в своем блоге рассказала, что появившуюся на свет дочку назвали Селин, как соединение начала имен супругов.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru
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