Певицу Глюкозу выдворили из Украины из-за Крыма

Государственная пограничная служба Украины запретила российской певице Глюкозе въезд на территорию страны в связи с незаконным посещением Крыма, передает "Интерфакс-Украина".

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Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины, гражданка РФ прибыла в четверг в аэропорт "Борисполь" из Минска с частным визитом.

"Во время оформления пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посещая оккупированный РФ Крымский полуостров", — отмечается в сообщении.

Глюкоза, известная также как Наталья Ионова, выступала в Крыму в 2014 году.

За нарушение требований закона Украины россиянке запретили въезд в Украину на три года. "С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь", — говорится в сообщении.