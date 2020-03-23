Певицу Валерию обвинили в жульничестве в начале карьеры

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.

Звезда российских сериалов и певица Татьяна Абрамова вспомнила о нечестном попадании народной артистки России Валерии на телевидение в начале карьеры. В эфире шоу "Секрет на миллион" на НТВ она заявила, что в 90-х продюсер Александр Шульгин помог своей возлюбленной попасть на детскую "Утреннюю звезду" в 23-летнем возрасте, в то время как в конкурсе могли участвовать музыканты с 15 до 22 лет.

"Первым трамплином для детей был конкурс "Утренняя звезда". Я [туда] приезжаю, и меня сразу ставят в пару с девушкой — ее тогда никто не знал — по имени Валерия. Я вижу, что девушка уже взрослая тетечка, а мне 15 лет", — сказала Абрамова.

Она попросила своего продюсера обсудить этот вопрос с Шульгиным, но тот попросил прощения и отметил, что для Валерии это был "последний шанс зацепиться на телевидении и показать себя".

Комментируя это заявление, Валерия призналась, что в 1992 году она действительно не подошла под возрастной ценз "Утренней звезды". Тем не менее, она открыто об этом говорит и не стыдится своего участие в конкурсе, потому что "погрешность была небольшой". "Категория была до 22 лет. Я начала проект, будучи в своей возрастной категории, а окончила проект старше", — объяснила артистка.

Несмотря на то что Абрамова не стала известной певицей, она нашла свое призвание в актерской деятельности. Актриса снимается в сериалах, фильмах, играет в театре и ведет передачи на ТВ. "Я помню первую реакцию, когда спустя какое-то время после конкурса увидела ее на экране. Она была такая артистичная, пела и плакала", — вспомнила Валерия.

Певица познакомилась с Шульгиным в 1991 году и благодаря ему получила псевдоним Валерия (ее имя при рождении — Алла Перфилова). Через год артистка выпустила первый англоязычный альбом "The Taiga Symphony" и стала победительницей конкурсов "Утренняя звезда" и "Братиславская лира". Во время брака и сотрудничества с Шульгиным она родила троих детей и выпустила альбомы "Анна", "Фамилия, часть 1", "Самое лучшее" и другие. В 2002 году из-за разногласий с продюсером Валерия покинула Москву, а позднее рассказала о домашнем насилии с его стороны.