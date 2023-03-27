Писательница Нора Икстена впервые вышла в свет после долгого лечения

На прошлой неделе автор знаменитого романа "Молоко матери" ("Mātes piens") Нора Икстена впервые вышла в свет, сообщает издание Privātā Dzīve.

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Почти год писательница не показывалась на публике: прошлой весной с ней случилось несчастье и потребовалось много сил, времени и финансов, чтобы восстановить ее здоровье.

В галерее Istaba прошла творческая встреча с художницей Кристианой Димитере. Это был особый вечер для Норы Икстены. Мероприятие прошло в узком кругу, в почти семейной атмосфере. Поклонники писательницы были счастливы увидеть ее хорошем самочувствии и настроении.

Как известно, год назад жизнь Норы была под угрозой. С помощью сочувствующих, поддержки близких и друзей ей удалось выжить и вернуться к жизни. Однако еще в феврале этого года Нора не смогла явиться на премьеру экранизации собственного бестселлера "Mātes piens".

Сейчас писательница чувствует себя хорошо, и на прошлой неделе отправилась в небольшую поездку - в Салдусском у нее прошла встреча со школьниками, а вечером Икстена обсуждала книги с читателями в Доме культуры.