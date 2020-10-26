Пласидо Доминго рассказал о предложении от Путина
Foto: AP/Scanpix/LETA

Испанский оперный певец Пласидо Доминго рассказал о предложении от президента России Владимира Путина в эфире Первого канала, передает ТАСС.

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По словам Доминго, Путин предложил ему стать членом Совета по культуре и искусству при президенте России. "Я счел бы за честь принять такое предложение, но увы, мой плотный график выступлений не позволяет мне сделать это в этот раз", — рассказал певец.

При этом тенор упомянул, что у него уже есть договоренности о дальнейшем сотрудничестве. Он добавил, что в этом театральном сезоне еще не раз посетит Москву.

Пласидо Доминго — один из наиболее известных в мире теноров. Он выступает на оперной сцене на протяжении 50 лет. За это время Доминго исполнил более 140 ведущих оперных партий. Певец является обладателем 14 премий "Грэмми", в том числе за записи к постановкам "Аида" и "Травиата" Джузеппе Верди, "Кармен" Жоржа Бизе и "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера.

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Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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президент России Владимира Путина Пласидо Доминго
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