Пласидо Доминго заявил, что у него обнаружили коронавирус

Испанский оперный певец Пласидо Доминго объявил, что у него выявлен коронавирус нового типа, пишет ТАСС. Соответствующее заявление тенор сделал в публикации, размещенной в воскресенье на его странице в Facebook.

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"Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19", - написал он.

Пласидо Доминго родился в Мадриде 21 января 1941 года, то есть сейчас ему 79 лет.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в стране выявлено свыше 28,5 тыс. заболевших, более 1,7 тыс. человек умерли.

14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, затем он может быть продлен при одобрении парламента.