Платье Дженнифер Лопес на "Золотом глобусе" стало предметом для шуток

Наряд американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес признали самым неудачным на церемонии награждения "Золотой глобус - 2020". В сети появилось множество шуток и мемов на эту тему.

Наряд Джей Ло не оценили ни поклонники, ни модные критики. Платье звезды из коллекции Valentino было выполнено в трёх цветах: золотом, белом и болотном. Светлая пышная юбка прибавила актрисе несколько килограммов, посчитали пользователи Сети. Также на груди Лопес красовался огромный бант, из-за чего наряд сравнили с упаковкой от рождественского подарка, пишет news.ru.

В прошлом году на экраны вышел фильм "Стриптизерши" с участием Лопес. Для съемок в фильме актриса соблюдала строгую диету и активно занималась спортом. Пользователи сети тут же пошутили, что это нужно было для того, чтобы "вынести" на "Золотой глобус" столь тяжелое платье.

Jodie Comer's the Christmas tree and JLo is the Christmas present pic.twitter.com/i2ANlN7D9P — Aleks (@cvtecharlize) 6 января 2020 г.