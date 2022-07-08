Платье в стиле "колорадов". Можно ли известным людям носить одежду цветов георгиевской ленты?

Некрупный желтый или рыжий жук с десятью черными продольными полосами на внешних крыльях — так описывается колорадский жук в словарях. Впрочем, "колорадами" окрестили и латвийских дам, позволивших себе облачиться в полосатую оранжево-черную одежду. Для многих это уже не просто сочетание цветов, а георгиевская ленточка, своеобразный привет из Москвы. Интересно, что два латвийских специалиста по этикету расходятся во мнениях, уместно ли сейчас носить известным людям такое на публике.

Никто не станет отрицать, что оранжевый и черный хорошо сочетаются друг с другом. Вероятно, так думали и создатели Георгиевского креста в 1807 году, награждая им военных. Награда просуществовала до 1917 года, затем ее упразднили. В дальнейшем ее не вернули, но ленту реабилитировали. С приходом Путина к власти оранжево-черная лента начала самостоятельную жизнь, а после аннексии Крыма Россия стала неотделима от оранжево-черной символики.

В понимании Запада эти цвета, как в вертикальном, так и в горизонтальном расположении, символизируют войну и разрушение: оранжевый - огонь и пламя, черный - смерть. Для многих это символ российской "мягкой силы". В Латвии эта символика запрещена, и общественность остро воспринимает случаи, когда известные дамы одеваются в оранжево-черное.

Три года назад в скандал попала политик Сандра Калниете, которая купила за границей "просто платье", а после бури волнений в обществе его сожгла, о чем сообщила публично. Не убрала в чулан, не отдала и не продала, а демонстративно сожгла у себя во дворе в присутствии фотокорреспондентов. Она заявила, что "с облегчением избавилась от ужасного платья". Как позже выяснил Янис Домбурс в эфире Delfi TV, это было не что иное, как пиар-ход на пути Калниете в Европарламент.