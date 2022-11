Плюшевый мишка в стиле садо-мазо. Ким Кардашьян шокирована рекламой Balenciaga с детьми

Рекламная кампания модного дома Balenciaga, в которой использовались дети, плюшевые медведи и фетиш-аксессуары, стала причиной скандала с участием нескольких знаменитостей, в том числе Ким Кардашьян, Николь Кидман и Изабель Юппер.

Бренд подвергся резкой критике после появления фотографий, сделанных для рекламы новой линейки аксессуаров Objects. В самой линейке - обычные предметы для дома вроде бокалов, полотенец и стаканчиков для кофе, а также сумки, сделанные в виде плюшевых мишек. Для рекламы этих сумок использовали детей, а мишки в их руках были одеты в стиле садо-мазо.

После этого внимательные зрители разглядели, что в запущенной ранее кампании в коллаборации с Adidas сумка Balenciaga лежит на кипе разбросанных бумаг. Если увеличить эти бумаги, видно, что это - постановление Верховного суда США от 2008 года, в котором реклама детской порнографии признается федеральным преступлением, и на такие действия не распространяется свобода слова.

Выяснилось также, что на одном из фото рекламы Balenciaga, сделанных ранее, актриса Изабель Юппер сидит перед столом, на котором лежит, в том числе, книга работ художника, который изображал обнаженных детей.

Все это вызвало настоящую волну возмущения по всему миру. Фэшн-бренд обвинили в жестоком обращении с детьми и даже оправдании детской порнографии и педофилии.

Объясняться пришлось всем - и авторам кампании, и фотографам, и известной поклоннице и амбассадору бренда Ким Кардашьян. Сами фото отовсюду удалили.

Некоторые считают Balenciaga одним из самых актуальных брендов в мире, а его предметы роскоши пользуются популярностью у знаменитостей и влиятельных лиц, хотя некоторым они кажутся несколько эксцентричными, а цены - завышенными.

Автор снимков для линейки Objects - известный фотограф Габриэле Галимберти.

На фото были изображены маленькие дети в окружении предметов из коллекции с сумками в виде плюшевых мишек в руках. На мишках при этом были одеты предметы, характерные для фетиш-культуры: кожаные ремни, майки в сеточку, стринги и прочее.

Некоторые критики в соцсетях отмечали "очевидные и неподобающие" визуальные реминисценции по отношению к детям.

Balenciaga начала публиковать снимки в своих соцсетях 16 ноября.

Они начали активно распространяться в соцсетях, особенно в США, при этом многие пользователи были возмущены чрезмерной сексуализацией детей.

Одна из Youtube-блогеров Джун Николь Лапин разместила саркастический твит, который стал очень популярным: "Бренд Balenciaga только что устроил эээ... интересную... фотосессию для своих новых продуктов, которая включала намеренно плохо спрятанный судебный документ о "виртуальном" детском порно. Хорошенькое дело".

the brand "Balenciaga" just did a uh..... interesting... photoshoot for their new products recently which included a very purposely poorly hidden court document about 'virtual child porn'

После этого об этом написали некоторые американские СМИ правого толка, при этом они обвинили модный дом в "поощрении детской порнографии".

В понедельник вечером Balenciaga извинилась перед 14 млн своих подписчиков в Instagram, заявив, что плюшевые сумки-мишки не должны были появится на фото вместе с детьми. "Это был неверный выбор компании Balenciaga, совмещенный с нашим провалом в части оценки и утверждения снимков. Ответственность за это лежит только на компании. Мы хотим извлечь урок из своих ошибок"

Компания заявила, что пересматривает структуру организации и принципы одобрения материалов, чтобы подобного больше не произошло. Balenciaga также заявила, что документы о детской порнографии, обнаруженные в рекламной кампании для коллаборации с Adidas, попали в кадр в результате небрежности фирмы, которая предоставляла реквизит.

Фотограф Габриэле Галимберти, снявший рекламную кампанию Objects с плюшевыми сумками-медведями, также выступил с заявлением. Он сказал, что не мог выбирать ни продукты, ни модели, ни их комбинацию: "Меня как фотографа просили только и исключительно осветить данную сцену и сделать снимки в соответствии с моим фирменным стилем. Как обычно в коммерческой съемке, направление кампании и выбор отображаемых объектов находятся вне контроля фотографа".

Галимберти также ответил на критику в свой адрес утверждением, что подобные обвинения отвлекают от преследования настоящих преступников-педофилов, распространяющих действительно ужасный и откровенный контент.

Под давлением критики в воскресенье заявление была вынуждена сделать и Ким Кардашьян. Звезда реалити-шоу является амбассадором Balenciaga, и регулярно с этим брендом работает, но до этого скандал не комментировала. Позже она объяснила, что молчала, поскольку хотела сначала поговорить с компанией и понять, как такое могло произойти.

В своих аккаунтах в Instagram и Twitter она сказала, что "шокирована этими вызывающими тревогу изображениями" и что "любым попыткам нормализовать жестокое обращение с детьми любого рода не должно быть места в нашем обществе - и точка".

I have been quiet for the past few days, not because I haven’t been disgusted and outraged by the recent Balenciaga campaigns, but because I wanted an opportunity to speak to their team to understand for myself how this could have happened.