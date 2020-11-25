Полиция задержала требовавших два миллиона рублей у шоумена Сергея "Тарзана" Глушко вымогательниц, сообщает Life со ссылкой на собственный источник.

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Утверждается, что 49-летняя Антонина С. и 21-летняя Екатерина К. шантажировали стриптизера интимными видео. Старшая из женщин не имеет постоянного места жительства и прописки, а также официально не работает, младшая также является безработной.

Одну из женщин задержали во время оперативного эксперимента — ей передали 2 млн руб. Ее подельница находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере.

Сам Глушко пока не комментировал задержание.