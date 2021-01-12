По концерту в неделю. К юбилею Раймонда Паулса вышел посвященный ему фильм

В честь 85-летия маэстро Раймонда Паулса Латвийское телевидение сняло документальный фильм "Вечный двигатель. Раймонд Паулс".

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12 января маэстро Раймонд Паулс отмечает 85-летний юбилей. В честь этого события Латвийское телевидение сняло о нем документальный фильм. Журналист и сценарист Генриета Верхоустинска, а также режиссер и оператор Андрей Верхоустинскис в 2020 году следили за жизнью Маэстро и за тем, как, несмотря на препятствия, созданные пандемией, Раймонд Паулс не останавливается и сохраняет свои творческие способности и жизненную силу.

По подсчетам съемочной группы, в 2020 году он отыграл в общей сложности 54 концерта, то есть не менее одного концерта в неделю. В солидном возрасте Раймонд Паулс принимает участие в репетициях практически каждый день, продолжает не только исполнять известные всем мелодии, но и писать новые. Поэтому понятен вопрос — что или кто им двигает? Именно об этом и рассказывает фильм.

Автор сценария Генриета Верхоустинска признает, что съемочная группа черпала вдохновение у Маэстро: "Съемка была для нас витаминным эликсиром, потому что следовать за Раймондом Паулсом в его работе - значит быть чрезвычайно вдохновленным. Несмотря на невероятную цифру - 85 лет - он очень творческий, до сих пор рождает новые песни. Мы стали свидетелями новой программы на стихи Оярса Вациетиса, которую он создал вместе с актером Нового Рижского театра Андрисом Кейшсом". Генриета отмечает, что Раймонд Паулс по-прежнему создает музыку с энтузиазмом и настоящей радостью. "Надо сказать, что эта радость заразительна", - признает автор фильма. Правда, несмотря на все, что было сделано композитором в 2020 году, больше всего во время пандемии Маэстро расстраивает, что нет возможности выступить перед публикой. "Он страдал уже когда заполняемость зала была всего 25%. Сейчас, я думаю, он страдает еще больше, для него очень важен контакт со зрителем", - говорит автор сценария.

Фильм ищет ответы на вопросы о том, как маэстро справляется с вызовами, которые время ставит перед физической формой человека, с одиночеством, когда большинство его друзей ушли из жизни, что является источником неиссякаемой жизни и творческого духа маэстро и что дает ему максимум сил.

Фильм "Вечный двигатель. Раймонд Паулс" с субтитрами на русском языке можно посмотреть здесь.