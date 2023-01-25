По смайликам и толщине кошелька. Эксперты вычислили самых сексуальных лысых знаменитостей

Британская компания Reboot, которая занимается онлайн-маркетингом, составила рейтинг самых сексуальных лысых мужчин среди знаменитостей. Как утверждают эксперты компании, в своей работе они использовали исключительно научные методы.

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Кандидатов оценивали по 10-балльной системе, учитывая шесть критериев: правило золотого сечения, рост, состояние, общественное мнение (посты и комментарии в соцсетях) и использование эмодзи. Некоторым даже посчитали блеск лысины в канделах (международная единица измерения силы света) на квадратный метр.

Как сообщают авторы исследования, для сбора данных они изучили около 2,5 миллионов твитов. Они также отмечают, что размер состояния был наименее важным при составлении списка.

Лидером списка стал Вин Дизель, хотя он не самый высокий, не самый богатый, да и по упоминаниям и адресованным ему эмодзи в соцсетях кое-кто из конкурентов его обогнал. Например, занявшие второе и третье место актеры Стенли Туччи и Шемар Мур. Вероятно, авторы просто очень любят Вина Дизеля (тогда при чем же тут наука?).

А вот так выглядит вся десятка самых сексуальных знаменитых "лысиков".