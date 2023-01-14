Победить в себе принца. Чего добился Гарри публикацией своих мемуаров о жизни в королевской семье и после нее

Всего за несколько дней книга принца Гарри "Запасной" разошлась тиражом более 1,4 млн экземпляров. Теперь мы знаем, как принц терял девственность, употреблял наркотики, воевал в Афганистане и боролся за свою жену Меган Маркл - буквально, в физическом смысле этого слова. А еще мы знаем, что британская монархия переживет и эти нападки - рейтинг хорошего отношения граждан к принцу Гарри снизился до рекордных значений за всю историю наблюдений.

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Последний раз жители Великобритании с ночи выстраивались в очередь в книжный магазин ради другого Гарри - по фамилии Поттер. За первые сутки продано 400 тыс. копий его мемуаров "Запасной", к выходным - уже почти полтора миллиона.

Из немногого хорошего: у принца Гарри оказался очень легкий слог, книга отлично читается. Не лишен он и чисто британского чувства юмора. Так, говоря о сестре королевы Елизаветы принцессе Маргарет, принц Гарри заметил, что в плохом настроении она одним взглядом могла уничтожить небольшое комнатное растение. Или же вспоминает, как уже сама королева в 2002 году благосклонно слушала выступление на крыше Букингемского дворца гитариста группы Queen Брайана Мэя - с затычками в ушах.

Но в остальном, если покинувший королевскую семью вместе со своей женой Меган Маркл принц Гарри пытался вызвать этой книгой к себе симпатии, у него скорее не получилось. Хотя симпатию должно было вызвать само название книги: "запасным" Гарри назвал после его рождения принц Чарльз, в том смысле, что он может стать королем - но только в том случае, если что-то случится с принцем Уильямом (а теперь уже и с детьми принца Уильяма). Но роль симпатичного аутсайдера принцу Гарри не удалась.

Что мы узнали из книги

Принц резко негативно относился к нынешней королеве-консорту Камилле. Он обвинил ее в том, что она искала симпатий у прессы. Гарри даже просил отца, нынешнего короля Карла III, не жениться на ней.

Гарри потерял девственность в поле за пабом - с ощущением, что его используют.

Принц употреблял алкоголь, курил марихуану и нюхал кокаин.

Гарри признался, что во время службы в армии в Афганистане он убивал талибов (и, пожалуй, именно это признание было раскритиковано жестче всего - военными. Они заявили о неуместности таких признаний и о том, что Гарри подвергает опасности как лично себя, так и британских солдат в принципе).

Отношения с принцем Уильямом с подросткового возраста оставляли желать много лучшего. А уже во взрослом возрасте в ходе ссоры из-за Меган Маркл и ее поведения Уильям, как пишет Гарри, даже набросился на него.

Гарри так тосковал по своей матери - принцессе Диане, что даже встречался с ясновидящей, которая передала ему "послание" о том, что он живет той жизнью, которую она так и не смогла прожить.

"Самое длинное в мире пьяное сообщение"



"Местами эта книга похожа на самое длинное в мире отправленное пьяное сообщение", - так отозвался о книге корреспондент Би-би-си по королевским делам Шон Кофлан. "Пожалуй, это самое странное, что когда-либо писали члены королевской семьи", - добавил он.

Джонни Даймонд, еще один журналист Би-би-си, специализирующийся на делах королевского двора, обращает внимание, что до 2020 года у принцев Уильяма и Гарри была общая структура, которая занималась PR-сопровождением их деятельности. Затем братья разделили ее, и с тех пор Гарри публично атаковал Уильяма значительно чаще, чем наоборот. Хотя из книги можно сделать однозначный вывод, что это Уильям стоит за медиаатаками на Гарри и его семью.

Главный культурный обозреватель газеты Guardian Шарлотта Хиггинс пишет о том, что жизнь королевской семьи - это постоянный театр. А Гарри, один из главных героев на этой сцене, пытается разорваться, быть принцем и человеком одновременно. Зависать у телевизора за просмотром сериала "Друзья" - как могут позволить себе многие, а на следующий день встречаться на светском рауте с актрисой, игравшей там одну из главных ролей, что уже могут позволить себе только избранные.

При этом все авторы рецензий говорят о том, что главная героиня книги принца Гарри - это его мать, принцесса Диана. Тоже бунтарка против правил двора, боровшаяся за свою личную жизнь и ставившая ее важнее Короны.

Но в целом, реакция на книгу в медиа оказалась довольно спокойной. Шон Кофлан пишет, что главный пострадавший от ее появления - это Netflix. Гигант кинорынка потратил деньги на документальный фильм о Гарри и Меган, вышедший в конце 2022 года, хотя содержания в нем не больше, чем в инстаграм-аккаунтах опальной семьи. Книга же оказалась гораздо более интересной.

Какого принца теперь любят больше



У бешеной популярности книги принца Гарри есть две составляющие.

Никто ранее из членов королевской семьи не был так откровенен и не рассказывал столько о жизни двора. Единственное, с чем можно сравнить "Запасного", - это мемуары принцессы Дианы "Жизнь, рассказанная ей самой". Но это уже посмертные мемуары, и на волне обожания к погибшей принцессе ее критика двора воспринималась совершенно под другим углом.

Вторая составляющая: британская королевская семья в процессе больших перемен. Слишком мало времени прошло, чтобы сказать, насколько популярен будет король Карл, насколько саму идею монархии примут только взрослеющие сейчас поколения. Поэтому любое событие вокруг нее, тем более, такая книга сейчас под особым вниманием.

Цифры показывают, что у монархии слишком большой запас прочности, чтобы нанести ей серьезный удар одной книгой. По данным Yougov, одной из крупнейших социологических компаний Великобритании, после выхода книги рейтинг симпатии жителей к принцу Гарри упал до минимального значения за всю историю наблюдений с 2011 года. Сейчас он вызывает положительные эмоции у 26% опрошенных, тогда как пять лет назад этот рейтинг составлял 80%. Негативные эмоции он вызывает у 64% опрошенных - плюс семь процентных пунктов к декабрю прошлого года.

В декабре 2022-го принц Гарри вызывал симпатию у 49% опрошенной молодежи. В январе 2023-го показатели сравнялись: по 41% положительно и отрицательно настроенных к нему молодых респондентов.

Для сравнения, рейтинг симпатии к принцу Уильяму после откровений Гарри тоже упал, но с 77% до 69%.

Утром 12 января принц Уильям и его жена (в девичестве Кейт Миддлтон) впервые появились на публике после публикации книги, они торжественно открыли новый госпиталь в Ливерпуле - выглядя максимально уверенными в себе.