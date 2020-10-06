Reuters/Scanpix/LETA
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс, представлявший Нидерланды, сообщил о скорой свадьбе. На странице артиста в Instagram появился снимок с обручальным кольцом и признанием в любви ко второй половинке — Джордану Гарфилду.

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Избранник Лоуренса оказался более многословным. Он также опубликовал фотографию в Stories, сопроводив ее откровенными признаниями. Джордан отметил, что соединяет свою жизнь с умным, талантливым и гениальным человеком. Кроме того, он связывает себя узами брака с лучшим другом.

Победитель "Евровидения" Дункан Лоуренс сообщил о свадьбе с партнером
Foto: instagram.com/itsduncanlaurence
Победитель "Евровидения" Дункан Лоуренс сообщил о свадьбе с партнером
Foto: instagram.com/jordandelivers

26-летний Дункан Лоуренс совершил каминг-аут перед финалом "Евровидения" — он признался, что является бисексуалом. В отношения с нынешним избранником артист вступил весной 2020 года.

Лоуренс выиграл популярный песенный конкурс с песней Arcade.

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