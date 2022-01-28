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Разлад в книжной империи
Побег из гарема, вонючая месть и поддельный Пикассо: как разводятся богатейшие люди планеты
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Знаменитые пары распадаются так же часто, как союзы простых людей. Однако между ними все же есть одно отличие — любой разлад в отношениях известных личностей сразу становится достоянием общественности и предметом для обсуждения сотен тысяч фанатов. Подобные бракоразводные процессы всегда широко освещаются прессой — журналисты разоблачают детали раздела имущества богачей, а также количество огромных денежных отступных экс-супругов.

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О драматичных событиях, стоящих за расставаниями самых состоятельных пар мира, а также колоссальных суммах, которые бывшие партнеры заполучили благодаря разводу, рассказывает "Лента.ру".

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Разлад в книжной империи
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