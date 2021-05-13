Почему британские монархи предпочитают старомодные телефоны

Эксперты объяснили изданию Daily Mail любовь членов королевской семьи к стационарным телефонам.

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После переезда в Виндзорский замок, чтобы изолироваться в связи с пандемией коронавируса в марте прошлого года, королеву Елизавету II засняли во время проведения еженедельных встреч с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. При этом она использовала старомодный телефон с дисковым набором номера.

В то же время герцогиню Кембриджскую запечатлели во время телефонного разговора с финалистами ее собственного фотопроекта Hold Still, посвященного жизни британцев во время первого локдауна. На кадрах видно, что она связывалась с участниками по стационарному телефону.

В марте прошлого года принц Уильям вел переговоры с генеральным директором организации Mind Charity Полом Фармером о важности психического здоровья за своим рабочим столом во дворце, на котором также находился телефон с черным проводом.

По словам эксперта Фила Дампьера, специализирующегося на жизни королевской семьи, принц Уильям и его супруга пользуются проводными телефонами, чтобы соответствовать образу жизни широкой публики, в особенности пожилым людям, которые поддерживают связь именно таким образом. "Роль также играет элемент безопасности: стационарные телефоны считаются более защищенными, поскольку не имеют доступа к интернету", — подчеркнул он.

Специалист также добавил, что королева годами использует технику, которая ей удобна и понятна. Его слова подтвердил бывший пресс-секретарь Елизаветы II Дики Арбитер: "Если вы живете в средневековом замке, а телефон вписывается в атмосферу, зачем менять его на что-то современное? (...) Королева очень экономна и не видит смысла менять старомодный телефон, если он еще работает".

Британская королева обрела свой первый мобильный телефон в сентябре 2001 года. Известно, что она получила телефон в подарок от cвоего сына Эндрю, который объяснил матери, как пользоваться аппаратом.