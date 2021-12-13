Почему Лепс разводится с женой и как они будут делить имущество
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

После 20 лет брака жена Григория Лепса Анна Шаплыкова подала на развод. Процесс не будет публичным, супруги разводятся через суд. Пока Анна отдыхает на Мальдивах, а Григорий ездит по новогодним корпоративам, в суде их интересы представляют адвокаты. Существуют как официальные, так и неофициальные версии причины развода.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Начало семейной жизни


Григорий Лепс впервые увидел будущую жену в клубе в Москве, где отдыхал с друзьями. Там Анна Шаплыкова танцевала в шоу-балете Лаймы Вайкуле. Правда, познакомился он с ней только спустя пару месяцев, встретив ее в гостях у Вайкуле. Лепс сразу позвал Шаплыкову замуж, но получил отказ даже на свидание, но сдаваться он не хотел. Григорий и Анна поженились через два года после первой встречи.

Первые годы в браке Шаплыкова занималась воспитанием детей (у супругов их трое) и вела домашнее хозяйство. После того, как сын и дочери подросли, она стала больше вникать в бизнес-проекты мужа. Например, вести дела в Ювелирном доме Григория Лепса. Анна была рядом с певцом в самые сложные периоды его жизни, когда у него были проблемы со здоровьем.

И хотя Лепс, по его собственным словам, человек очень несдержанный, с Анной отношения складывались хорошо. Жена рассказывала, что у них "все сложилось как пазл". "Я достаточно мягкий человек, он жесткий и бескомпромиссный — получается равновесие. Но я знаю, что он умеет и уступать. Все решения, которые касаются семьи, принимаются совместно. У нас никогда не было споров относительно воспитания детей", — говорила она.

Лепс тоже был доволен отношениями. "Я, как мужчина, должен зарабатывать деньги. Она, как женщина, должна смотреть за теплом в доме; за тем, чтобы дети были вовремя накормлены, уложены спать и отправлены в школу. Анна прекрасно справляется с обязанностями жены, это великолепное качество, которым не так много женщин обладают. У большинства оно практически отсутствует", — цитирует Лепса "Комсомольская правда".

Про Анну часто говорили, что она – идеальная жена звезды шоу-бизнеса. В интервью Юрию Николаеву Лепс рассказывал, что хочет от Анны четвертого ребенка: "Работаю я и рву себя на части только для того, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась. У каждого своя планка. У меня она достаточно высока, потому что детей немало и будут еще. Веду переговоры с женой по поводу продолжения детского праздника".

Почему развод?


Что же случилось? Со стороны могло показаться, что все было идеально. В последние пару лет певец стал заниматься своей внешностью, похудел, почти перестал употреблять спиртное, сделал уже третью операцию по пересадке волос. Еще недавно семья отдыхала вместе у моря, но внезапно появилось заявление о разводе.

Официальная версия, которую комментируют адвокаты – обоюдное решение о разводе из-за кризиса в отношениях. Но согласно неподтвержденной информации Анна узнала об измене мужа. Кроме того, есть версия и о фиктивном разводе, чтобы урегулировать финансовые вопросы, но этот вариант нельзя рассматривать всерьез.

Григорий Лепс является совладельцем бренда оптики и ресторана "Рюмка водки". Более того, у него есть свою ювелирный дом и под брендом музыканта производят алкоголь и фермерскую продукцию. У Лепса также есть свой продюсерский центр. Правда, основной доход артиста — музыкальная и концертная деятельность. По данным Forbes, в прошлом году певец заработал 2,2 миллиона долларов. Конечно, из-за пандемии доходы значительно снизились. Лепс — один из самых востребованных музыкантов России. В эту новогоднюю ночь он выступит сразу на нескольких площадках, а на корпоративы его приглашают круглый год. Гонорар за выступление — от 85 тысяч евро.

Совместно нажитое имущество супругов — квартира в Москве площадью более 300 кв. м. и особняк на Новой Риге. Кроме того, у музыканта, возможно, есть недвижимость в Италии.

Лепс известен своей щедростью. Он не жалеет денег на благотворительность, часто помогает больным детям. Музыкант обеспечивает детям и жене довольно богатую жизнь. Взрослая дочь от первого брака Инга (36 лет) получила от отца в подарок жилье и он ее финансово поддерживает. Григорий также оплачивает учебу дочери Евы в МГИМО и занимается продюсированием группы, в которой она поет. Несовершеннолетние дети ходят в частную школу.

Сейчас вопрос о разделе имущества не обсуждается. Говорят, что все финансовые вопросы решаются мирно и семья продолжает жить как раньше. Детей полностью обеспечивает отец.

Как-то Лепс сказал: "Чтобы уйти от моей жены, нужно быть полным идиотом. Я не идиот. Поэтому ни о каком разводе даже речи быть не может. Понимаете, о чем я? Говорят, что у мужчины должна быть спина, тыл. У меня он просто железобетонный. Я в своей жене уверен больше, чем в себе…".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи