Почему Лепс разводится с женой и как они будут делить имущество

После 20 лет брака жена Григория Лепса Анна Шаплыкова подала на развод. Процесс не будет публичным, супруги разводятся через суд. Пока Анна отдыхает на Мальдивах, а Григорий ездит по новогодним корпоративам, в суде их интересы представляют адвокаты. Существуют как официальные, так и неофициальные версии причины развода.

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Начало семейной жизни



Григорий Лепс впервые увидел будущую жену в клубе в Москве, где отдыхал с друзьями. Там Анна Шаплыкова танцевала в шоу-балете Лаймы Вайкуле. Правда, познакомился он с ней только спустя пару месяцев, встретив ее в гостях у Вайкуле. Лепс сразу позвал Шаплыкову замуж, но получил отказ даже на свидание, но сдаваться он не хотел. Григорий и Анна поженились через два года после первой встречи.

Первые годы в браке Шаплыкова занималась воспитанием детей (у супругов их трое) и вела домашнее хозяйство. После того, как сын и дочери подросли, она стала больше вникать в бизнес-проекты мужа. Например, вести дела в Ювелирном доме Григория Лепса. Анна была рядом с певцом в самые сложные периоды его жизни, когда у него были проблемы со здоровьем.

И хотя Лепс, по его собственным словам, человек очень несдержанный, с Анной отношения складывались хорошо. Жена рассказывала, что у них "все сложилось как пазл". "Я достаточно мягкий человек, он жесткий и бескомпромиссный — получается равновесие. Но я знаю, что он умеет и уступать. Все решения, которые касаются семьи, принимаются совместно. У нас никогда не было споров относительно воспитания детей", — говорила она.

Лепс тоже был доволен отношениями. "Я, как мужчина, должен зарабатывать деньги. Она, как женщина, должна смотреть за теплом в доме; за тем, чтобы дети были вовремя накормлены, уложены спать и отправлены в школу. Анна прекрасно справляется с обязанностями жены, это великолепное качество, которым не так много женщин обладают. У большинства оно практически отсутствует", — цитирует Лепса "Комсомольская правда".

Про Анну часто говорили, что она – идеальная жена звезды шоу-бизнеса. В интервью Юрию Николаеву Лепс рассказывал, что хочет от Анны четвертого ребенка: "Работаю я и рву себя на части только для того, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась. У каждого своя планка. У меня она достаточно высока, потому что детей немало и будут еще. Веду переговоры с женой по поводу продолжения детского праздника".

Почему развод?



Что же случилось? Со стороны могло показаться, что все было идеально. В последние пару лет певец стал заниматься своей внешностью, похудел, почти перестал употреблять спиртное, сделал уже третью операцию по пересадке волос. Еще недавно семья отдыхала вместе у моря, но внезапно появилось заявление о разводе.

Официальная версия, которую комментируют адвокаты – обоюдное решение о разводе из-за кризиса в отношениях. Но согласно неподтвержденной информации Анна узнала об измене мужа. Кроме того, есть версия и о фиктивном разводе, чтобы урегулировать финансовые вопросы, но этот вариант нельзя рассматривать всерьез.

Григорий Лепс является совладельцем бренда оптики и ресторана "Рюмка водки". Более того, у него есть свою ювелирный дом и под брендом музыканта производят алкоголь и фермерскую продукцию. У Лепса также есть свой продюсерский центр. Правда, основной доход артиста — музыкальная и концертная деятельность. По данным Forbes, в прошлом году певец заработал 2,2 миллиона долларов. Конечно, из-за пандемии доходы значительно снизились. Лепс — один из самых востребованных музыкантов России. В эту новогоднюю ночь он выступит сразу на нескольких площадках, а на корпоративы его приглашают круглый год. Гонорар за выступление — от 85 тысяч евро.

Совместно нажитое имущество супругов — квартира в Москве площадью более 300 кв. м. и особняк на Новой Риге. Кроме того, у музыканта, возможно, есть недвижимость в Италии.

Лепс известен своей щедростью. Он не жалеет денег на благотворительность, часто помогает больным детям. Музыкант обеспечивает детям и жене довольно богатую жизнь. Взрослая дочь от первого брака Инга (36 лет) получила от отца в подарок жилье и он ее финансово поддерживает. Григорий также оплачивает учебу дочери Евы в МГИМО и занимается продюсированием группы, в которой она поет. Несовершеннолетние дети ходят в частную школу.

Сейчас вопрос о разделе имущества не обсуждается. Говорят, что все финансовые вопросы решаются мирно и семья продолжает жить как раньше. Детей полностью обеспечивает отец.

Как-то Лепс сказал: "Чтобы уйти от моей жены, нужно быть полным идиотом. Я не идиот. Поэтому ни о каком разводе даже речи быть не может. Понимаете, о чем я? Говорят, что у мужчины должна быть спина, тыл. У меня он просто железобетонный. Я в своей жене уверен больше, чем в себе…".