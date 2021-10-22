Почему не полетела гражданка Латвии? Космонавт Александров о съемках на орбите, туризме и тающей Антарктиде

Чем закончился звездный киновояж российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко? Почему в космосе амерканцы говорят по-русски? Как с орбиты выглядит глобальное потепление? Какие перспективы у космического туризма? Председатель Международной ассоциации участников космических полетов, российский космонавт Александр Александров ответил на вопросы рижских изданий в проекте "Культурная линия" на радио Baltkom. Публикуем самое интересное.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Поводом для встречи с космонавтом стали съемки первого художественного фильма в космосе, которые на Международной космической станции (МКС) провели актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Кстати, вместо Юлии сниматься могла бывшая рижанка, актриса и телеведущая Агата Муцениеце, близкая подруга режиссера. Войти в историю в качестве первой актрисы-космонавта Агате помешало... гражданство Латвии - было принято решение, что на борт МКС в составе съемочной группы отправятся только граждане России.

Кстати, свой прошлый космический фильм "Салют-7" Шипенко снимал на основе реальной истории с участием Александрова. Правда, сам космонавт утверждает, что в итоге киношники создали крайне далекую от правды историю: "Разбивать кувалдой какие-то приборы с поверхности станции или пережить пожар в "Союзе" и дальше нормально лететь, это суперфантастика, которой не должно быть в таком неприкрытом виде на экране. Нас не слушали и сделали то, что сделали. Но все равно пусть будет этот фильм. Я не возражаю".

И еще одна связь с Латвией. Александров — автор книги про рожденного в рижской семье балтийских немцев ученого-изобретателя Фридриха Цандера, чья рукописная дипломная работа до сих пор сохранилась в архивах Рижского технического университета, где он учился на инженера и выполнил расчёт траектории полёта межпланетной ракеты, которая могла бы достичь поверхности Марса.

Чем запомнился космический полет с кинозвездами?

5 октября в космос впервые отправились кинозвезды - на съемки фильма "Вызов". Издание New York Times тогда написало, что у России (СССР) первый спутник в космосе, первая собака, первый мужчина, первая женщина и теперь первый фильм.

Не все профессионалы с радостью отнеслись, что 12 дней будет посвящено съемкам фильма и два рабочих места на станции отведут для съемочной группы. Мы уступили свои места искусству... Полет прошел удивительно удачно - команда киношников была на хорошем уровне, как физиологически, так и психологически. Уж как профессионально – это мы увидим через год в кино...

Это показывает, что действительно можно людей быстро подготовить для такой работы. Но должен еще раз повторить, что все же они непрофессионалы. Они участники полета. Все. И выполняли свои функции. От нас нужно было научить их пользоваться скафандром, уметь в нужной ситуации покинуть корабль – при пожаре, при разгерметизации, уметь в космосе есть, пить и так далее. Мы научили.

Как Александров стал первым видеооператором в космосе?

Александр Александров стал первым космонавтом, который взял с собой в полет видеокамеру и снял видео на борту. Режиссер Александр Сурин снимал тогда фильм "Возвращение с орбиты" с Юозасом Будрайтисом, Виталием Соломиным и Александром Пороховщиковым. Он и попросил сделать ему кадры из космоса. Миссию поручили Александрову. Космонавт даже прошел курс обучения съемкам на камеру "Конвас".

На подготовку приехали специалисты с Киевской киностудии… Мне вручили "Конвас" (это наша отечественная хорошая камера, с которой снимали и наши боевые корреспонденты во время войны). Камера широкопленочная, мне нужно было пройти практику на земле. Потом взяли 120 метров пленки с собой. Мне сказали, вы поснимайте землю, восходы, закаты, может интерьер какой-то, и мы вставим это в кино. Мы были на презентации фильма в кинотеатре "Украина" в Москве, все прошло достаточно успешно. Фильм, надо сказать, был неплохой. И хорошие актеры, и идея неплохая.

Почему Том Круз так и не улетел в космос с Маском?

Голливудский актер Том Круз вел переговоры с НАСА о полете в космос для съемок финальной части фильма "Миссия: невыполнима". С участием компании SpaceX Илона Маска. Россия и США планировали старты ракет с киноэкипажами в октябре 2021-го. Но американский полет не состоялся.

Трудно предсказать, что происходит в коммерческих программах. Если вы помните, артист Стеклов замечательно подготовился к полету, прошел все с космонавтом Александром Калери на тренажере, они отлично экзамен сдали, а потом пришлось отложить полет в таком составе - все уперлось в финансы. Все может быть. Я думаю, что они сделают это в любом случае.

Какие фильмы о космосе нравятся?

Супер-пупер фантастика типа "Звездных войн" и фильмов в таком формате мне не очень нравятся. Мне больше нравится такой фильм как "Пассажир". Ну, "Гравитация" - это тоже фантастика, что можно с одной станции на другую перепрыгнуть… Причем скафандр-то у них был наш, "Сокол", в котором я летал… А актриса там летит без запаса кислорода, я вообще не понимаю как, на огнетушителе… Мне понравился фильм "Марсианин". Очень похож на реальность. Так может быть. Спокойный фильм, ничего особенного, но интересно смотрится. Главное в том, как он выстроил свой быт. Что можно из того материала, который находится под ногами, из марсианской пыли этой, сделать грядки для огурцов, к примеру.

Первые ощущения от выхода в открытый космос?

Это были первые технологические операции по работе в космосе – не просто на прогулку выйти, а именно отработать, поставить солнечные батареи. У нас было два выхода по два с небольшим часа. Первый - самый волнительный… Вышел… там устройство такое, называется "якорь", чтобы ноги поставить и начать работу. Очень удивило, что земля оказалась где-то очень далеко от меня в стороне, сзади где-то солнце, а сверху бархат со звездами неба, его даже солнце не засвечивало, небо совершенно черное… Особенно когда мы заходим в тень, мы видим всю эту вселенную громадную, со звездами…

Как выглядит из космоса глобальное потепление?

Еще в 1987 году, когда я летал на "Мире", наблюдали и зафиксировали на видеокамеру, как от Антарктиды откололся громадный, даже не айсберг, а поле (длиной около 10 км, а шириной — 50км), Это поле дрейфовало на Восток в сторону Тихого океана… Конечно же, на земле идет потепление, это не зависит от того, как земля вокруг своей оси вращается, главная зависимость - от солнца, это та сила, которая дает нам жизнь и несет рентген, который прорывается сквозь атмосферу и загар ультрафиолета – это и есть остатки рентгена этого.

Сегодня, когда у нас будут проблемы с озонными ямами, дырами – это, конечно, увеличит приток на поверхность земли солнечного света. У нас сегодня на поверхность земли, на каждый квадратный метр падает 1200 ватт энергии. Ученые отметили, что в некоторых местах происходит сильное поглощение землей этой энергии - можем сказать, что земля подогрелась где-то. Отсюда все эти таяния и изменения с Гольфстримом, которое влечет нестандартную погоду, тайфуны в океанах, бури на европейской части, чего раньше никогда не было... Так что потепление есть, и оно влияет на погоду - мы видим длительное жаркое лето и чрезвычайно холодный, допустим, сентябрь.

Какие перспективы у космического туризма?

17 сентября Илон Маск и кампания Space X запустила в космос экипаж с космическими туристами на борту.

Надо сказать, что когда мы первых туристов отправили на "Мире" в космос, американская сторона, NASA, вообще не понимала, что это такое и для чего это... А у них были только благотворительные или образовательные телодвижения, когда они учительницу хотели вывести, чтобы она уроки провела из космоса и так далее. Но потом оказалось, что и нам не только деньги нужны были. Хотя в трудное время нам это некоторые деньги принесло, когда мы посадили подряд несколько туристов в корабли "Союз". Они летают, как правило, по семь дней и потом спускаются с другим экипажем.

У нас была программа "Интеркосмос", когда мы брали в участники полетов из наших дружественных стран Германии, Чехии, Польши, Кубы, Вьетнама. Безвозмездно. Сегодня наступил новый XXI век, появился товарищ Маск и с его легкой руки и других миллионеров, которые решили, что не надо жалеть деньги на исследование космоса, стали думать о коммерческих полетах. Маск выиграл конкурс Nasa и получил субсидии на строительство своего космического корабля. Брентон тоже. Они строили корабли разного типа для суборбитальных в основном полетов - это 5 минут невесомости и обратно. Они могут быть летного образца – с самолета запускаются ракеты, или это могут быть просто автономные ракеты, которые делают петлю вверх и вниз. Конечно, это интересно, - пусть летают.

Но настоящий космический туризм – это когда люди сделают хотя бы один виток вокруг земли. Сергей Павлович Королев, когда наши корабли начали бороздить просторы Вселенной, высказал уверенность, что в будущем мы по профсоюзной путевке будем летать в космос. Сегодня это практически так - отдельных личностей мы вообще бесплатно посылаем. Поэтому, конечно же, летать будут.

Маск умный человек и великолепный организатор, но я не понимаю, зачем он сказал, что 100 человек или больше отправит на Марс. Это верная смерть. Лучше и не говорить об этом. Также, как и на Луну. Сегодня нет технологий изготовления такого громадного корабля с такими ресурсами, чтобы их отправить куда-то и еще кормить 100 человек! Даже для того, чтобы обеспечить 12-суточную экспедицию, должны целый грузовик, допустим, привезти - пищу, одежду, приборы, киноаппаратуру. Нельзя без оснащения, без обслуживания. А к Марсу нужен еще один громадный корабль с едой, водой и оснащением на 100 человек. Это чистая авантюра.

На каком языке в космосе говорят с партнерами?

Когда мы на "Мире" возили иностранцев, американцев, в частности, мы сказали – вы должны за год научиться русскому языку обязательно, если летите на нашем корабле, командир будет всегда наш и русский язык - тоже. Мы вам, конечно, напишем инструкцию на двух языках, но будете говорить с нами по-русски. И так все и было, и так сегодня и есть – они изучают русский язык. И когда возвращаются из космоса на "Союзе" говорят по-русски.

На совместной станции МКС принято совместное решение – рабочие языки английский и русский. Но в основном английский. При желании можно говорить на каком угодно. Часто у нас говорят на смешанном языке. Хорошо получается. Кроме того, есть серьезные операции, как выход в открытый космос, и мы тоже здесь разрешаем говорить на своем родном языке. Тогда есть переводчики внизу, потому что это экстремальные условия и нужно, чтобы человек свободно себя чувствовал. Но как правило, это все легко воспринимается на тех языках, как мы работаем. Вот такая история.

Чем запомнилось знакомство с Гагариным?

Да, мне приходилось встречаться… У нас была идея облететь луну на корабле типа "Союз". Создали такой специальный корабль. Поставили специальную антенну, чтобы связь держать из космоса. Я работал по этому кораблю инженером. Начали писать инструкции, согласовывать с экипажами и Центром подготовки космонавтов в Звездном городке. Часто ездили на совещания и бывали у начальника отдела летной космической подготовки Юрия Алексеевича Гагарина. Впечатление он произвел совершенно простое. Человек на работе: здрасьте, присаживайтесь, какие у нас вопросы сегодня? Мы ему докладываем. Простейший был человек. И улыбка у него замечательная. Поговорить с ним было интересно.

Каким будет следующий шаг человека в космосе?

Прежде всего, конечно же, будем в своей песочнице Солнечной системы со своими планетами играть в игрушки. Луна и Марс нам не дадут покоя - будем стремиться туда попасть. Если серьезно, то нужно думать планетах, которые пригодны для житья. Астрономы сейчас серьезно занимаются такими экзопланетами, как мы их называем, потому что они крутятся вокруг других солнц, которые гораздо сильнее и мощнее, чем наше. Наше солнце – это какая-то средненькая такая звезда, хотя для нас это все. Но есть планеты гораздо мощнее и у них спутники посерьезнее и с условиями, похожими на наши. Человек не успокоится.