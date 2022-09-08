Алла Пугачева после нескольких месяцев пребывания за границей вернулась в Россию. Ее супруг Максим Галкин остается за рубежом и резко критикует РФ за вторжение в Украину. Об их позиции DW поговорила с музыкальным критиком Артемием Троицким.

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Артемий Кивович, почему Максим Галкин выступил против войны в Украине, хотя в течение всей своей творческой жизни был более чем системным? Все, кто были с ним бок о бок на сцене, войну так или иначе поддержали.

Хороший вопрос, на который у меня нет ответа. Хочу сразу сказать, что хотя я знаком с Аллой Борисовной Пугачевой уже более 40 лет, и в какие-то периоды мы с ней даже довольно близко дружили, с Максимом Галкиным я знаком гораздо менее значительный срок и не располагаю тут никакой инсайдерской информацией. Я не созваниваюсь с ними, не выведываю у них какие-то детали происходящих событий, поэтому ничего такого наверняка сказать не могу. Могу поделиться только какими-то своими соображениями.

Максим Галкин, как я выяснил для себя, как только с ним познакомился лет 7-8 назад, далеко не так прост, как это может показаться, глядя на ведущего комика Первого российского телеканала. Познакомила нас, естественно, Алла, пригласила в этот диснеевский средневеково-готический замок, который Максим выстроил в деревне Грязь.