Певица Граймс (Клэр Буше) и глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвали своего сына X Æ A-12. Артистка объяснила значение имени в Twitter.

По словам Граймс, X в имени — "неизвестная переменная", Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI ("искусственный интеллект или любовь"), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик. "Предвестник SR-71, нашего любимого воздушного судна. На нем нет оружия, только скорость. Велик в схватке, но без насилия", — объяснила певица.

Граймс добавила, что буква А в имени также означает Archangel, "ее любимую песню". Она не уточнила автора композиции.

В комментариях к посту Маск уточнил, что их любимое воздушное судно называется SR-71.

О том, что у Маска и Граймс появился сын, стало известно 5 мая. Это шестой ребенок бизнесмена и первенец артистки. Буше и Маск находятся в отношениях с весны 2018 года.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)