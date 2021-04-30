За рекордную цену - почти полтора миллиона евро - ушли с молотка кроссовки рэпера Канье Уэста. Это модель Nike Air Yeezy 1, созданная в 2008-ом, сообщает телеканал Euronews.

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С недавних пор редкая спортивная обувь - предмет мечтаний коллекционеров и "золотой лот" крупных аукционных домов - таких, как Sotheby's, который организовал онлайн-перепродажу раритетных кроссовок.

"Мы видим, что коллекционеры, которые увлечены предметами определённой категории, разбираются в их дизайне, знают их историю. Они гоняются за ними, чтобы пополнить коллекцию. Мы наблюдаем, как рынок растёт по мере того, как люди все больше и больше разбираются и ценят эти предметы", - говорит управляющий директор отдела Global Luxury, Sotheby's Джош Пуллан.

Хорошо продаётся вещь с интересной историей, а особенно, - если её владелец - знаменитость. Мечта любого сникерхеда - легендарные Air Jordan. В прошлом году пара этих кроссовок была продана за почти полмиллиона евро.

И сегодня аукцион выходит на новую аудиторию.

Джош Пуллан, Global Luxury, Sotheby's: "Мы отмечаем, что наши клиенты, которые интересуются спортивной обувью, как правило, моложе других коллекционеров. В основном им от 20 до 40 лет. И что еще интересно: сегодня свыше 50% участников торгов - новички, впервые на Sotheby's. То есть это отличный способ привлечь новых клиентов в бизнес".

В бизнес, который процветает, добавим мы. Онлайн-аукцион редких кроссовок проходит до 12 мая.

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